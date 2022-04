Actionnaire depuis lundi : Elon Musk joue la provoc': «Est-ce que Twitter est en train de mourir?»

Le patron de Tesla désormais membre du conseil d'administration de Twitter, s'est demandé samedi, de sa façon typiquement provocatrice, si le réseau social était «en train de mourir».

«La plupart de ces 'super' comptes tweetent rarement et publient peu de contenu. Est-ce que Twitter est en train de mourir?» a-t-il écrit, en légende d'une liste des 10 profils comptant le plus d'abonnés. L'ancien président Barack Obama y apparaît en tête avec 131 millions de personnes, suivi par plusieurs stars du divertissement (Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna, Taylor Swift, Lady Gaga...) et Elon Musk, en huitième position avec 81 millions d'abonnés.