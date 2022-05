Rachat de Twitter en suspens : Elon Musk ne veut pas claquer des milliards pour des comptes bidons

Pour le patron de Tesla, qui a voulu s’emparer de Twitter, la proportion de faux utilisateurs est largement sous-estimé par le réseau social. Mais d’où viennent ces faux comptes?

Humain ou bot?

Ces programmes sont devenus plus sophistiqués et, lorsqu’ils sont malveillants, constituent l’une des plus grandes menaces informatiques de cette décennie, selon M. Hassan.

Influence et cybercrime

Ils peuvent notamment répandre de la désinformation, diriger les utilisateurs vers des sites non fiables et des fausses informations, et faire croire que des publications trompeuses sont populaires en les partageant et en les «aimant». Les faux comptes, qui sont utilisés dans plus de trois quarts des attaques et fraudes en ligne, peuvent aussi entraîner des personnes dans des arnaques financières, selon M. Hassan.