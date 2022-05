Rachat de Twitter : Elon Musk répond au patron de Twitter par un émoji en forme de crotte

Le PDG de Twitter s’est lancé dans une longue explication sur les faux comptes présents sur le réseau social, sur lesquels Elon Musk a émis des critiques.

Elon Musk, lors du gala du Met, à New York, le 2 mai 2022.

Le fantasque entrepreneur, qui s’est mis en tête de racheter Twitter et a déposé une offre à 44 milliards de dollars (42 milliards d'euros) fin avril, a semé la confusion sur ses intentions, la semaine dernière, affirmant un temps que l’opération était en suspens en raison de ses doutes sur la proportion réelle de spams et de faux comptes sur la plateforme. Il a renchéri sur le sujet, ce week-end.

En réponse aux contestations d’Elon Musk, le directeur général de Twitter est monté au créneau. «Tout d’abord, permettez-moi d’énoncer l’évidence: les spams nuisent à l’expérience de vraies personnes sur Twitter, et peuvent donc nuire à notre entreprise», a souligné Parag Agrawal. Le réseau social est donc «fortement incité à détecter et à supprimer autant de spams que possible» et «quiconque suggère le contraire a tout simplement tort».