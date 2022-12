Etats-Unis: Elon Musk s’en prend au Dr Fauci, conseiller Covid de la Maison-Blanche

États-Unis : Elon Musk s’en prend au Dr Fauci, conseiller Covid de la Maison-Blanche

«Quête sans fin d'attention»

Le spécialiste des vaccins et auteur Peter Hotez a appelé Musk à supprimer le tweet. «200 000 Américains ont inutilement perdu la vie à cause du Covid, à cause de ce type de rhétorique et de désinformation antiscientifique», a-t-il déploré. La sénatrice démocrate Amy Klobuchar a loué la façon dont le Dr Fauci «a calmement guidé notre pays à travers la crise» et épinglé Elon Musk: «Pourriez-vous simplement laisser tranquille cet homme, dans votre quête apparemment sans fin d’attention?».