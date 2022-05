Réseaux sociaux : Elon Musk veut faire revenir Trump sur Twitter

Elon Musk a indiqué mardi que s'il prenait le contrôle de Twitter, il lèverait la suspension définitive du compte de Donald Trump décidée après l'attaque du Capitole, estimant qu'il s'agissait d'une décision «moralement mauvaise» et «insensée».

«Je pense que c'était une erreur car cela a aliéné une grande partie du pays et n'a finalement pas empêché Donald Trump de se faire entendre» puisqu'il est maintenant sur son propre réseau social, a souligné l'entrepreneur lors d'une conférence organisée par le Financial Times.

Des bannissements «extrêmement rares»

Les interdictions définitives devraient être «extrêmement rares» et réservées par exemple aux faux comptes, a estimé l'entrepreneur.

L'homme le plus riche au monde a décidé de racheter Twitter pour en faire une entreprise privée, non cotée en Bourse, et veut en faire un bastion de la liberté d'expression, qu'il juge bafouée par une modération des contenus trop stricte.