Réseaux sociaux : Elon Musk veut licencier les trois quarts des salariés de Twitter

Le patron de Tesla et SpaceX a indiqué à des investisseurs potentiels qu’il entend réduire l’entreprise à quelque 2 000 salariés, selon le quotidien américain. Le multimilliardaire est a priori sur le point de racheter le réseau social pour 44 milliards de dollars, après des mois de rebondissements économiques et judiciaires.

Twitter a porté plainte début juillet, et Elon Musk a finalement assuré au début du mois que la transaction allait vraiment avoir lieu. La juge a ajourné le procès qui aurait dû avoir lieu cette semaine, et donné aux deux parties jusqu’au 28 octobre pour conclure un nouvel accord.

Objectif: un milliard d’utilisateurs

Mi-juin, lors d’une session de questions et réponses avec les salariés de l’entreprise de San Francisco, l’homme d’affaires avait souligné qu’il ambitionnait d’atteindre un milliard d’utilisateurs – au lieu des 230 millions actuels – et de diversifier les sources de revenus. Il avait aussi rappelé l’importance à ses yeux d’une modération des contenus moins stricte, dans les limites définies par la loi. Sa conception se heurte à celle de nombreux employés de Twitter, d’associations et d’élus démocrates, qui demandent au contraire aux réseaux sociaux de mieux lutter contre les discours haineux, le harcèlement et la désinformation.