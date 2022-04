États-Unis : Elon Musk veut racheter «100% de Twitter»

Le fantasque milliardaire veut s’approprier le média social pour plus de 40 milliards d'euros et le faire sortir de la Bourse.

via REUTERS

Elon Musk était déjà devenu le plus important actionnaire du média social.

Le patron de Tesla, Elon Musk, qui a récemment acquis 9,2% du capital de Twitter, a proposé de racheter l'intégralité de l'entreprise au prix unitaire de 54,20 dollars par action et de sortir l'entreprise de Wall Street. Dans un document transmis mercredi au gendarme de la Bourse américaine, M. Musk précise qu'il s'agit de «sa meilleure offre et de son offre finale» et menace, en cas de refus, de «réexaminer sa position d'actionnaire» au sein du réseau social.