Rachat de Twitter : Elon Musk, vrai libertarien ou pragmatique au service de ses intérêts?

En rachetant Twitter, le milliardaire affirme vouloir faire de l’oiseau bleu un havre de liberté d’expression. Mais Musk n’est-il pas en train de cacher ses réelles intentions?

L’homme le plus riche du monde n’en finit pas d’attiser les clivages.

Elon Musk se moque des syndicats, fait fi du politiquement correct et défend une intervention minimaliste du gouvernement, s’attirant sans surprise les éloges des conservateurs. Mais il fume aussi des joints, aime à faire des apparitions dans des films hollywoodiens et s’interroge tout haut sur la possibilité d’envoyer une bombe nucléaire sur Mars, ce qui en fait une improbable figure de proue pour les plus traditionalistes. Dans une Amérique divisée, son opposition aux règles sanitaires strictes imposées au début de la pandémie est brandie comme un signe de son conservatisme. Mais le quinquagénaire, divorcé trois fois, a aussi critiqué certaines restrictions à l’immigration imposées par Donald Trump.