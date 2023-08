«Elon n’est pas sérieux», «Zuck est une mauviette»

Mark Zuckerberg (à g.), patron de Meta, et Elon Musk, patron de Tesla, Space X et du réseau social X.

Les milliardaires Mark Zuckerberg et Elon Musk évoquent depuis fin juin un combat d’arts martiaux mixtes (MMA) censé les opposer en chair et en os, la date du 26 août ayant même été suggérée. Dimanche, ils se sont écharpés sur les réseaux sociaux, le patron du groupe Meta accusant celui de la plateforme X et Space X de ne pas prendre l’idée de leur «combat» au sérieux. «Je pense que nous pouvons tous convenir qu’Elon n’est pas sérieux et qu’il est temps de passer à autre chose», a écrit Zuckerberg sur Threads, plateforme concurrente directe de X, lancée le mois dernier par Meta. «J’ai proposé un véritable rendez-vous (…) Elon n’a pas confirmé la date, puis a dit qu’il devait se faire opérer, et maintenant, il réclame plutôt une séance entraînement dans mon jardin», a-t-il poursuivi.