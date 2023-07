MeToo: Elton John témoigne au procès de Kevin Spacey

Kevin Spacey risque la prison à vie

Le comédien américain de 63 ans, jugé depuis fin juin, a plaidé non coupable de 12 charges d’agressions sexuelles sur quatre hommes entre 2001 et 2013, notamment à partir de 2004 lorsqu’il était directeur du théâtre londonien Old Vic. La semaine dernière, il a rejeté en bloc les accusations, évoquant des relations «consenties» et dénonçant le «faible» dossier de l’accusation. Le procès doit durer un mois. Kevin Spacey encourt jusqu’à la prison à vie.