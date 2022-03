Luxembourg - Emballages, déchets, la loi va bouleverser nos habitudes

Finis les légumes emballés, les couverts en plastique, les récipients à usage unique dans les fêtes ou les restaurants. Mauvais élève européen, avec, par exemple, 82 kg de déchets d’emballage alimentaire en moyenne par habitant et par an, le Luxembourg va s'adapter aux directives de l'UE avec un ensemble de mesures qui devraient être soumises au vote «entre fin avril et mai», indique le député François Benoy (Déi Greng).

Le but: produire moins de déchets et mieux les recycler dans le cadre de la stratégie zéro déchet (Null Oofall). La mise en place des mesures sera progressive mais le rapporteur du projet évoque une «législation ambitieuse» dans laquelle les commerces, les communes ou les restaurateurs devront limiter les déchets et/ou faciliter le recyclage.

Commerces Dès 2023, les établissements de vente au détail (de plus de 400 m2) devront avoir leur point de reprise des emballages de leurs produits. Les emballages plastiques de la plupart des fruits et légumes (sous 1,5 kg) seront proscrits mi 2023. Les supermarchés (au-delà de 1 500 m2) devront avoir dès 2024 des infrastructures de collecte (carton, verre, plastique). En 2025, les sacs (quelle que soit la matière ou la taille) ou les récipients gratuits de produits de consommation immédiate seront interdits.

Restauration Les restaurants doivent s'engager pour le zéro déchets. Dès janvier 2023, ils ne pourront plus servir en salle qu'avec des récipients et couverts réutilisables. Début 2025, cela vaudra aussi pour la vente à emporter.

Fêtes et Événements Couverts, pics, verres ou bouteilles en plastique seront interdits au 1er janvier 2023. Idem pour tous les récipients et produits à usage unique dès 2025.

Communes et syndicats «Syndicats et communes auront de grandes responsabilités», insiste François Benoy. Il s'agira de permettre un taux de recyclage de 55 % (en poids) des déchets municipaux en 2023, 60 % en 2030 et 65 % en 2050. Finies les décharges au pays dès 2030 et l'export de déchets dans ce but à l'étranger.