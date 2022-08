53 secondes : Embarquez à bord du vol commercial le plus court du monde

Un vol opéré par la compagnie écossaise Loganair effectue le plus court déplacement aérien commercial du monde, entre les îles de Westray et Papa Westray, au nord de l'Écosse.

Le trajet est insolite et inscrit dans le livre des records. La liaison aérienne entre les îles de Westray et Papa Westray, dans l'archipel des Orcades, dure entre une et deux minutes selon la météo.

Opéré par la compagnie aérienne écossaise Loganair depuis 1967, le vol qui parcourt 2,7 kilomètres coûte entre 10 et 20 euros, ce qui en fait également le vol le plus cher du monde, rapporté au prix par kilomètre. Il s'agit en réalité d'une escale pour le vol entre Kirkwall, la ville la plus peuplée de l'archipel, et l'île de Papa Westray.