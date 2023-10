Embauche au Luxembourg: 930 salariés n’avaient pas passé la visite médicale

Plus de deux mois à Esch-sur-Alzette

La ministre de la Santé, Paulette Lenert, admet que les délais peuvent être longs: «Les salariés travaillant sur un poste à moyen risque, comme par exemple les maçons, doivent patienter environ deux mois à Luxembourg-Ville, Ettelbruck et Grevenmacher, le temps d’attente à Esch/Alzette étant supérieur à deux mois». Les délais pour les postes à grand risque – prioritaires – sont toutefois moindres: «Actuellement, le temps d’attente pour un examen d’embauche par exemple d'un grutier et d'un chauffeur de bus est à Luxembourg-Ville, Ettelbruck et Grevenmacher d’environ 2 à 3 semaines, à Esch-sur-Alzette, par contre, d’environ six semaines».