Embiid écœure Boston, LeBron cœur de lion

Milwaukee touche au but

Vainqueurs à Washington (140-128), grâce à Giannis Antetokounmpo en triple-double (28 pts, 11 rbds, 10 passes) et Jrue Holiday pas loin d'en réussir un (26 pts, 10 passes, 9 rbds), les Bucks sont quasiment assurés de finir premiers. Avec trois matches encore à jouer, seules trois défaites conjuguées à trois victoires des Celtics pourraient inverser leurs positions.

«Il y a tellement de choses que nous avons mal faites ce soir. Mais ce que nous avons bien fait, se résume à Joel: il a marqué la moitié de nos points. Je ne suis pas impartial, mais en ce qui me concerne la course au MVP est terminée», a commenté l'entraîneur Doc Rivers.

Le pivot camerounais, en concurrence avec Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo, a été épaulé par James Harden (20 pts, 10 passes) et relayé, dans les trois dernières minutes, par l'inattendu PJ Tucker auteur de trois banderilles primées d'affilée (11 pts).

Nikola Jokic a moins pesé (14 pts, 10 rbds, 3 contres) que d'habitude et Jamal Murray s'est blessé au pouce droit.

Phoenix composte son ticket

Au 5e rang pointe Golden State, qui a attendu les douze dernières minutes pour faire la différence face à Oklahoma City (136-125), grâce à Stephen Curry (34 pts) et Jordan Poole (30 pts).

À l'Est, Brooklyn (6e), battu à domicile (107-102) par Minnesota, malgré Spencer Dinwiddie (30 pts), a pour sa part raté une occasion de se qualifier.

Les Lakers rêvent plus haut

Avec 37 points (14/27) en 38 minutes et un double-pas réussi à 27 secondes de la fin, synonyme de panier de la victoire pour L.A. à Utah (135-133 a.p.), l'inoxydable LeBron James, 38 ans, a prouvé qu'il sait encore être «clutch» (décisif) et «King».

Et voilà les Lakers (7e) qui possèdent le même bilan que les Clippers (6e)... à la veille d'un derby «angeleno» brûlant au possible et possiblement décisif ! À la 8e place à l'Ouest, demeure La Nouvelle-Orléans, malgré son revers (121-103) à domicile face à Sacramento (3e).