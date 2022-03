Embrasser «Biiiilll», c’est possible

Depuis mardi, le chanteur de Tokio Hotel est immortel, au musée de Madame Tussauds à Berlin. Les fans se sont jetés sur la statue de cire.

Il est le chouchou des ados de l’Europe entière et est désormais accessible à toutes! Une photo avec le leader du groupe n’appartient plus au domaine du rêve. Ceux et celles qui fredonnent «Durch den Monsun» toute la journée, vont certainement aller faire un tour du côté de Berlin et du musée de Madame Thussauds.