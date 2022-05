Affaire au Luxembourg: Embrouille à la récré, des parents appellent la police

«La Police est en contact avec les acteurs concernés»

Informé de l'affaire, le ministère de l'Éducation nationale confirme «qu’il s’agissait bien d’une mesure pédagogique (...) et non d’une punition. La mesure a d’ailleurs été discutée en classe avec les élèves et les parents ont été informés», précise-t-il. Mais plusieurs parents d'enfants ainsi isolés ne l'entendent pas de cette oreille et dénoncent une «punition disproportionnée» qui aurait touché cinq enfants durant «presque deux semaines à la récréation». Jeudi dernier, des parents auraient fini par pénétrer dans l'école pour en retirer leurs enfants. Avant de se rendre à la police. «Nous confirmons qu’en fin de la semaine passée, des parents d’élèves se sont présentés auprès du commissariat de Police. De premières démarches ont été entamées et la Police est en contact avec les acteurs concernés», précisent les forces de l'ordre.