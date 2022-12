Autriche: Eméchés, ils font une pause pipi et chutent de 5 mètres

Autriche : Éméchés, ils font une pause pipi et chutent de 5 mètres

Mais le panneau a cédé et il est tombé dans une pente. Les deux hommes ont alors glissé sur le talus enneigé et sont finalement tombés d’un mur d’environ cinq mètres de haut sur une route en contrebas. La gravité de leurs blessures n’est pas précisée, mais ils ont été transportés par les secours à l’hôpital. Il n’est pas non plus indiqué si les deux fêtards étaient eux-mêmes au volant d’un véhicule avant l’incident.