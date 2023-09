Emeutes en Meurthe-et-Moselle: Lâché par les assureurs, le maire de Mont-Saint-Martin lance un «cri d'alarme»

«C'est un cri d'alarme que je lance», a dit mercredi à l'AFP Serge de Carli, maire PCF de Mont-Saint-Martin, qui s'est récemment rendu au ministère de l'Économie et des Finances. Il réclame une «intervention de l'État, un projet de loi, pour ne pas laisser les collectivités sans assurance». Comme Laurent Garcia, son homologue de Laxou, l'élu a reçu, fin août, un courrier recommandé de Groupama lui signifiant le non-renouvellement de son contrat d'assurance au 1er janvier 2024.

Les courriers ne donnent pas de motif mais ont été envoyés quelques semaines après les émeutes qui ont causé d'importants dégâts dans leurs communes. «C'est scandaleux», a commenté M. de Carli. «Les émeutes, on ne les a pas provoquées, on les subit, on se retrouve sanctionnés pour des sinistres dont nous ne sommes pas responsables», a-t-il déploré.