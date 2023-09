Emeutes à Metz: «Il y avait même des plaques luxembourgeoises»

L'édile reconnaît que les autorités ont été «complètement débordées», notamment la nuit au cours de laquelle l'emblématique médiathèque Jean-Macé a été incendiée. Une situation qui, selon lui, s'explique par un afflux de délinquants venus de plus loin. «Nous comptions beaucoup plus de délinquants que n'en compte notre agglomération. En raison d'un appel à manifester, tout s'est concentré sur Metz. Il y avait même des plaques belges et luxembourgeoises», révèle l'élu.