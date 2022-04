Politique au Luxembourg - Émile Eicher prêt à former une coalition

L'élu CSV, également député et président du Syndicat des villes et communes du Luxembourg (Syvicol), va «mener des discussions avec les écologistes, le DP et la liste citoyenne dès que ce sera possible». Aucune préférence entre les formations n'est établie à ce stade, même si Émile Eicher précise que Déi Gréng l'a déjà contacté. Les négociations «pourraient prendre un peu de temps, à cause des vacances», reprend le bourgmestre.