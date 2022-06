«Game of Thrones» : Emilia Clarke confirme la série sur Jon Snow

L’actrice qui incarnait Daenerys dans «Game of Thrones» a confié qu’un spin-off centré sur le personnage joué par Kit Harington était bien en développement.

Le développement d’une série avec Jon Snow pour héros, annoncé par le «Hollywood Reporter» et Variety», n’a toujours pas été confirmé officiellement par HBO, mais une autre personne très au fait du sujet vient de confier que la fiction allait voir le jour. Cette personne, c’est Emilia Clarke, amie proche de celui qui incarnait Jon Snow dans «Game of Thrones» – Kit Harington – et interprète de Daenerys Targaryen dans le même feuilleton.