Emilie Albertini, la gouaille et la mode

Émilie Albertini, la gouaille et la mode

Son joli minois a fait mouche et elle présentera désormais l’émission de M6 «Un nouveau look pour une nouvelle vie». À la pointe de la mode, elle sévissait déjà sur M6 et déjà dans un émission de relooking.

Cette jeune Corse, née à Bastia il y a 29 ans s’est fait petit à petit son trou. Montée à Paris à 18 ans, elle étudie l’espagnol avant de tenter sa chance dans le journalisme. Mais on lui faut comprendre que son accent et sa gouaille ne lui ouvriront pas les portes de la télé et de la radio alors elle fait des stages par ci par là et obtient une chronique de mode sur France 5 puis sur Paris Première et enfin sur M6. Ses petits conseils mode pas chers font un tabac. Son air mutin et ses blagues font mouche et est désormais une présentatrice qui monte…