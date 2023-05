Luxembourg: Emilie Boland accuse Gerson Rodrigues de violences, il dément

L'ancienne miss Luxembourg Emilie Boland a accusé son ex-compagnon Gerson Rodrigues, footballeur international luxembourgeois, de violences physiques et psychologiques, dans un poste publié mercredi soir sur les réseaux sociaux.

«Je t'aime, selon Gerson Rodrigues» a-t-elle d'abord écrit, pour légender une photo de sa bouche, visiblement enflée. Dans un second message posté quelques minutes plus tard, elle dit en avoir «marre de rester silencieuse», puis «les filles, si on vous manque de respect de quelque manière que ce soit dans votre relation, fuyez!», sur un fond noir.