People au Luxembourg: Emilie Boland évoque son combat face à la dépression

Près de 25 000 abonnés sur Instagram, des millions de vues sur TikTok et pourtant, Emilie Boland ne s'en cache pas. Miss Luxembourg 2020 a plusieurs fois dû faire face à la dépression. À 27 ans, le combat n'est pas terminé. Tout a commencé en 2018, «lorsque je me cherchais», reconnaît Emilie.

«Au Lycée, déjà, avec mon style vestimentaire, j'avais beaucoup de remarques. Très jeune, j'avais les nouveaux sacs Chanel, Louis Vuitton, et je devais faire face à beaucoup de jalousie. Des profs aussi m'ont dit que je ne ferai rien d'autre, dans ma vie, que de dépenser l'argent de mon père. Dans le mannequinat aussi, c'était très dur mentalement. Lors de dix castings, huit vont te dire "tu es trop moche", tu es trop grande", "tu dois être blonde, pourquoi tu es brune?". Et deux autres vont te dire "tu es le nouveau visage de la marque"».

Casser une image parfaite

Et depuis qu'elle a lancé sa marque de vêtements «Bogere» avec le footballeur Gerson Rodrigues, Emilie Boland tente d'esquiver de nouvelles attaques. «Le temps est venu de faire attention», prévient-elle, «car même moi, avec un caractère très fort, je peux tomber à cause des commentaires négatifs».

Hospitalisée récemment pour une overdose de médicaments, Emilie a pu compter sur le soutien de ses proches pour s'en sortir. «Les sept jours à l'hôpital m'ont fait le plus grand bien», reconnaît Miss Luxembourg 2020. «J'avais besoin de faire une pause et de pouvoir en parler à présent. Je surmonte toutes ces difficultés et ça va mieux, désormais».

Un post Instagram du 16 avril dernier a ému ses abonnés. «Je voulais déjà en parler il y a six mois, mais j'avais toujours peur que les gens ne comprennent pas», nous explique Emilie Boland. «Et puis j'ai vu qu'au Grand-Duché aussi, beaucoup de jeunes avaient énormément de pression. Ils se comparent toujours aux autres et se demandent pourquoi ils n'ont pas ceci ou cela. Alors que tout le monde à ses propres problèmes à la maison. Via les réseaux sociaux, on croit que tout va bien et quand on est seul, ça ne va pas du tout. J'ai voulu casser mon image parfaite des réseaux pour dire aux jeunes qu'ils ne sont pas tout seuls face à leurs propres combats dans la vie».

Un soutien psychologique

Et avec l'omniprésence des réseaux sociaux, l'impression que ce phénomène s'amplifie désormais. «Dans une classe, par exemple, un élève peut recevoir des messages négatifs d'un faux compte», regrette-t-elle. «Avec les réseaux, c'est plus facile de rentrer en contact avec quelqu'un. Trop de personnes mal intentionnées se cachent derrière un écran et de faux comptes pour critiquer gratuitement».

«Heureusement, de mon côté, j'ai pu compter sur le soutien de mes parents et de ma mère surtout», souligne Emilie Boland. «Elle a remarqué très rapidement que quelque chose n'allait pas. Si on ne peut pas compter sur sa famille ou sur ses amis, il ne faut pas avoir peur d'appeler une association, même de manière anonyme. Au téléphone, des psychologues peuvent nous aider. Et depuis peu, ce soutien psychologique peut être remboursé par la Caisse nationale de Santé».