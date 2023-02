Emilie et Gerson en couple sur le terrain de la mode

LUXEMBOURG - Ils sont jeunes, actifs et urbains. La Miss Emilie Boland et le footballeur international Gerson Rodrigues s'unissent pour lancer une nouvelle marque de vêtements.

Le footballeur et la Miss, même s’ils ne sont plus amoureux, restent unis en affaires.

Bogère, prononcez [bɔʒɛʁ]. Comprenez un savant mélange entre Émilie Boland et le footballeur Gerson Rodrigues. «On a dû écrire 200 noms en deux heures avant de tomber sur le bon», nous confie Miss Luxembourg 2020. «À force de répéter "Bogère", on s'est dit que c'était le bon pour lancer notre marque».

Avec 24 600 abonnés du côté d'Emilie et 65 000 du côté de Gerson, les deux anciens tourtereaux possèdent en effet une belle visibilité sur Instagram. «Avoir une grande communauté sur les réseaux sociaux, cela nous aide beaucoup», reconnaît la jeune femme de 26 ans. «On a déjà eu beaucoup de retour par rapport à "Bogère" et les gens veulent savoir en quoi consiste notre collection. On espère que ça va bien marcher».

Une première collection «Street Style»

Et la jeune entrepreneuse de nous rappeler qu'elle avait bel et bien formé un couple avec l'international luxembourgeois. «Cela fait un an que l'on travaille sur ce projet», confirme-t-elle. Les papiers nous ont pris beaucoup de temps. Notre relation est terminée, mais on est toujours en très bons termes. On continue donc ce projet, même si on n'est plus en couple. Il peut me faire confiance».

Mais en quoi consiste le tout nouveau projet "Bogère"?

«Pour les femmes, ce sera de belles tenues pour sortir au restaurant ou lors d'événements», détaille Miss Luxembourg 2020. «Pour les hommes, ce sera un peu plus habillé pour aller travailler au bureau. On va dire un peu plus chic. Gerson a beaucoup de jeunes fans dans le football, on va donc faire une collection avec son nom et son numéro 10. On aura également quelques t-shirts avec sa propre signature. Des tenues très confortables que l'on peut mettre également dans la rue et pas seulement aux entraînements. La première collection sera un peu "street style" pour les plus jeunes».

Des rêves plein la tête

Et notre reine de beauté d'insister sur le "Made In Luxemburg". «70 % des vêtements seront créés au Luxembourg», nous détaille-t-elle. «Le reste, ce sera de l'importation. En avril, on ouvrira notre site web. En été, un pop-up store. Et si tout va bien, dans les trois ans, un vrai magasin. On commence tout doucement, mais on ne s'interdit pas de rêver et d'avoir un jour des chaînes de magasins à Paris ou à Milan. Ce serait pour un futur assez lointain».

Le style Gerson Rodrigues «Il est vraiment dans le street-style», confirme Emilie Boland. «Il est très "bling-bling", il aime bien les bijoux. Il adore les couleurs vives. Ce n'est pas quelqu'un qui va sortir avec un t-shirt blanc normal. Il a toujours de gros logos avec beaucoup de couleurs. «À chaque fois qu'il change de club, il achète à chaque fois de nouveaux habits», poursuit son ancienne compagne. «En Arabie saoudite, il fait très chaud et il a dû changer la garde-robe qu'il avait en Turquie. Et quand il revient au Luxembourg, il doit remettre des habits un peu plus chauds. Il est toujours dans le changement et il a énormément de vêtements. Il est très au courant des nouvelles tendances».