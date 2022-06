Histoire courte : Emilie et Sofiane, c’est déjà fini

À peine un mois après avoir officialisé leur relation, Emilie Nef Naf et Sofiane Tadjine ne sont déjà plus ensemble.

Dans la téléréalité, les choses vont vite et parfois même super vite: la star de Secret Story 3 et le chanteur de la Star Academy 4 ne roucoulent déjà plus ensemble. Fin avril, Sofiane avait dévoilé une photo d’eux en train de s’embrasser en plein Paris mais tout est en effet déjà terminé.