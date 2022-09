«Mariés au premier regard» : Émilie: «J’ai du mal à joindre les deux bouts»

Côté cœur, l’ex-candidate de «Mariés au premier regard» n’est pas pressée de retrouver l’amour: «Au début de l’émission, je me disais que j’avais vraiment envie de refaire ma vie. Et étonnamment, maintenant, j’ai retrouvé un bon rythme avec ma fille et je n’ai plus forcément envie de rencontrer quelqu’un». Son expérience dans le programme l’a tellement déçue qu’elle va vendre la robe de mariée qu’elle a portée. «Avec un mariage comme le mien, je n’ai qu’une envie, c’est de m’en débarrasser», a-t-elle déploré. Son union avec Fred n’aura duré que quatre mois. Après leur divorce qui s’est mal passé, Émilie avait reçu des insultes sur les réseaux sociaux et même dans la rue.