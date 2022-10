Miss Lorraine: Emilie veut «représenter la Française 2022, indépendante et naturelle»

Défiler sur scène, poser devant les photographes ou encore se présenter face à un public ne fait pas peur à Emilie Maltère, candidate à Miss Lorraine 2022. La Thionvilloise de 23 ans a l'habitude des défilés puisqu'elle a participé à la Fashion Week de New York, il y a deux ans. «J'ai l'habitude de faire des choses hors du commun», confie-t-elle à L'essentiel. Prochain défi sur sa liste: remporter l'élection de Miss Lorraine à Toul, le 8 octobre prochain, voire plus… «J'ai décidé de vivre mon rêve d'enfant en m'inscrivant à l'élection et je suis prête à vivre l'aventure Miss France aussi», admet-t-elle, déterminée à aller le plus loin possible. «J'ai envie de représenter la femme française 2022, qui est elle-même, indépendante et naturelle».