Sondage: Emily in Paris incarne-t-elle le mauvais goût vestimentaire?

Tape à l’œil et souvent multicolores, les tenues d’«Emily in Paris» ne laissent personne indifférent.

Les vêtements d’Emily Cooper ne laissent personne indifférent. On les adore ou on les déteste. Construites en opposition à la fameuse élégance à la française – synonyme de chic et de sobriété – les tenues de l’Américaine dans la série, dont la troisième saison sort ce mercredi 21 décembre sur Netflix – sont exubérantes et ultra colorées.