Censure sur les réseaux sociaux : Emily Ratajkowski dévoile ses mamelons sur Insta

Inégalité de traitement entre les hommes et les femmes

Dévoiler ses mamelons sur Instagram lorsque l’on est une femme sans user de subterfuges pour les cacher, et, ainsi, échapper à la censure de l’intelligence artificielle de la plateforme est (quasi) impossible. Une interdiction qui ne touche pas les hommes et qui pourrait disparaître d’ici peu. Le 17 janvier dernier, un conseil de surveillance - un groupe d’universitaires, de politiciens et de journalistes qui conseillent l’entreprise sur ses politiques de modération de contenu a recommandé à Meta, maison mère d’Instagram, de modifier sa politique relative à la nudité. Le groupe californien a soixante jours pour annoncer sa décision publiquement.

Une levée de la censure recommandée par le conseil de surveillance afin de se diriger vers une modération des contenus fondée sur davantage d’inclusion et d’égalité. «Cette politique (NDLR: de censure) est basée sur une vision binaire du genre et une distinction entre les corps masculins et féminins, affirme le conseil de surveillance. Une telle approche rend peu claire la façon dont les règles s’appliquent aux personnes intersexes, non binaires et transgenres, et exige que les examinateurs fassent des évaluations rapides et subjectives du sexe et du genre, ce qui n’est pas pratique lorsqu’on modère du contenu à cette échelle».