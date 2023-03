Baiser fougueux avec Harry Styles: Emily Ratajkowski «implore le pardon» d'Olivia Wilde

C'est LA vidéo people du week-end: le Daily Mail a publié des images montrant le chanteur et le mannequin s'embrasser dans une rue de Tokyo. Emily Ratajkowski se sentirait aujourd'hui assez mal, l'ex d'Harry Styles n'étant autre qu'Olivia Wilde, une très bonne amie. Elles ont notamment été vues côte à côte au concert de l'Américain à Paris en juin dernier ou encore lors de la récente soirée Vanity Fair après les Oscars, le 12 mars dernier.

«C'est une trahison. Elle lui supplie de lui pardonner», a confié une source à Page Six. De son côté, Olivia Wilde, qui s'est séparée de Harry Styles en novembre 2022 après presque deux ans de relation, «reste loin de tout cela et trace sa route», a indiqué une source proche de son entourage. «Elle est concentrée sur ses enfants et sur son travail (...) Elle ne veut rien avoir à faire avec tout ce bazar».