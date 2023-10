Eminem fait un carton avec sa sauce pour spaghetti

Le rappeur de 51 ans, intronisé en 2022 au Rock Hall of Fame, a lancé la commercialisation de la célèbre sauce rouge servie dans son établissement le 26 octobre 2023. Le pot de 700 g était proposé à 13 dollars. «Mom’s Spaghetti reproduit le goût d’un reste de sauce de la veille. Elle n’a pas le goût de celle que la grand-mère italienne de votre voisin passerait toute la journée à mijoter. Non. C’est une sauce confectionnée de la manière la plus directe, honnête, authentique, dénuée de tout artifice», peut-on lire dans la présentation du produit.