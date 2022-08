13 ans après : Eminem sort le clip de «Crack A Bottle» avec 50 Cent et Dr DRE

Eminem, qui est le rappeur dont les vidéos ont été les plus vues sur YouTube en 2021 , a partagé lundi le clip officiel de son tube sorti en 2009 «Crack A Bottle», interprété par 50 Cent et Dr DRE. La vidéo comptabilise déjà des millions de vues. Le son sortira vendredi 5 août 2022 avec la compilation «Curtain Call 2», une compilation qui avait été annoncée le mois dernier par l’Américain de 49 ans.

Cet album, qui est la deuxième compilation de l’artiste, sera composé de ses plus grands succès depuis la sortie de «Curtain Call» en 2005, explique « Hits and Clips ». Elle comprendra la musique de tous les projets du rappeur depuis «Relapse», des projets parallèles, des apparitions en tant que guest, des chansons ayant été sur des bandes originales de films et des morceaux de ses albums solos.

En plus des versions standards, un coffret sera proposé en édition limitée. Il sera aussi possible de trouver sur le site officiel d’Eminem un certain nombre de vinyles signés par celui qui est devenu l’artiste avec le plus d’albums ayant franchi le milliard d’écoutes sur Spotify .