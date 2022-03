Eminem va-t-il se mettre au Slim Fast?

Selon sa mère, le chanteur n'arriverait pas à se remettre de la mort de son meilleur ami Proof et noierait son chagrin dans la nourriture. Une aubaine pour la firme de produits amincissants.

Le rappeur flamboyant atteindrait les 93 kilos pour 1m70. Sa santé se serait dégradée et cela inquiète ses proches. Quand on est star, le moindre bobo ne passe pas inaperçu et tout est pub.