Rachat en vue : Eminence va passer sous pavillon israélien

La marque française, spécialisée dans les sous-vêtements pour hommes, va être rachetée par le groupe Delta Galil Industries. La transaction est évaluée à 125 millions d'euros.

Fondé en 1944 à Nîmes, Eminence a réalisé l'an dernier environ 99 millions d'euros de ventes nettes, essentiellement à travers ses lignes de sous-vêtements masculins (87%) et très majoritairement sur le marché français (79%). Outre sa marque haut de gamme du même nom, le groupe possède également la marque grand public Athena, qui génère l'essentiel de ses recettes, ainsi que Liabel en Italie, et a également des activités de sous-traitance.

Cette acquisition va permettre à Delta Galil de se développer sur les marchés français et italien, dans lesquels ses activités étaient jusqu'à présent limitées. Ce géant israélien du textile, présent à la fois dans la fabrication et la distribution, a réalisé l'an dernier près de 1,4 milliard de dollars de ventes dans le monde (+16%), pour un bénéfice net annuel de 49 millions de dollars. Au-delà de ses propres marques, Delta Galil confectionne aussi des vêtements pour de nombreux distributeurs comme l'américain Walmart, les britanniques Tesco et Marks & Spencer ou encore le français Etam, ainsi que sous différentes licences (dont Nike, Puma, Lacoste et Calvin Klein).