Un faux spectateur piège TPMP en direct

Il a réussi a captiver l'ensemble du plateau de «Touche pas à mon poste» avec le début de son discours, mercredi soir, avant de se moquer ouvertement de l'émission d'Hanouna. Le jeune homme muni de béquilles a réussi à prendre la parole en plein milieu du programme. Il explique, face à l'animateur et aux chroniqueurs, avoir été hospitalisé un long moment et que l'émission l'aurait beaucoup aidé. «Il y a un an j’ai eu un accident très grave qui m’a complètement paralysé, mais grâce à vous j’ai pu survivre, vous m’avez complètement aidé à guérir», confie-t-il face un plateau consterné par l'histoire sérieuse, à première vue. Quand il poursuit: «Tous les jours à l’hôpital je voyais votre émission, et ça me donnait la force de continuer (...) Un jour, après plusieurs mois d’entraînement, j’ai enfin pu me mettre debout, marcher et… enfin éteindre cette émission de merde tout seul!».