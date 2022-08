«Hermione» dans «Harry Potter» : Emma Watson a retrouvé l’amour avec un riche héritier

Sa romance avec l’entrepreneur californien Leo Alexander Robinton, qu'elle avait rencontré en 2019, fait désormais partie du passé. C’est avec un autre homme qu’Emma Watson semble filer le parfait amour. En septembre 2021, la rumeur la disait très proche d’un certain Brandon Green, fils du richissime homme d’affaires britannique Sir Philip Green. Leur relation a été confirmée au vu des clichés publiés vendredi 19 août 2022 dans le Daily Mail. On y voit les deux Anglais se baladant main dans la main dans les rues de Venise. Après leur promenade, l’actrice révélée dans la saga «Harry Potter» et son chéri se sont dirigés vers les canaux pour rejoindre leur bateau privé.

Cependant, cette nouvelle idylle a de quoi surprendre les fans de la comédienne de 32 ans. En effet, l’héritage familial de son nouveau compagnon âgé de 29 ans est plutôt sulfureux. Le père de ce dernier, qui a été un grand magnat de la mode en Angleterre, connu pour ses soirées au luxe provocant, a été accusé de harcèlement sexuel et de racisme. Son empire a ensuite chuté à cause de la crise économique provoquée par la pandémie, en 2020.

Féministe et écologiste, Emma aurait donc étonné son entourage en sortant avec le garçon de cet homme d’affaires controversé. Or, Brandon serait tout l’opposé de son paternel. «Il s’est beaucoup intéressé à la biodiversité et à la sauvegarde des océans, affirme un informateur. Il fait beaucoup d’actions caritatives avec la fondation du prince Albert de Monaco et la fondation de la princesse Charlene. Il s’implique aussi dans des associations caritatives qui aident la planète. Il nettoie souvent les plages et fait tout ce qu’il peut pour aider.» De quoi séduire définitivement la star.