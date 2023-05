À Paris: Emmanuel Macron a rencontré Elon Musk

Le patron de Tesla, de SpaceX et actionnaire majoritaire de Twitter a été reçu dans la matinée à l'Elysée par le chef de l'État. «Nous avons parlé de l’attractivité de la France et des avancées significatives dans les secteurs des véhicules électriques et de l’énergie. De régulation numérique également. Nous avons tant à faire ensemble», a tweeté le président Macron, sans toutefois faire d'annonce.