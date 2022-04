Présidentielle 2022 : Macron et Le Pen, deux projets que tout oppose

Le président sortant est donné vainqueur dans une fourchette de 55,5 à 57,5%, mais un séisme n’est pas exclu.

Le scrutin a commencé dès ce samedi pour les Français d'outre-mer et installés sur le continent américain (ici à New York).

Les Français sont appelés, dimanche au second tour de la présidentielle, à départager deux projets et deux visions du monde que tout oppose. Comme en 2017, Emmanuel Macron part favori face à Marine Le Pen. Mais cette fois un séisme n’est pas à exclure.

Mais si la France – et le monde – retient son souffle, c’est parce que l’enjeu colossal, inhérent à tout scrutin présidentiel, est encore exacerbé par la possibilité de voir l’extrême droite prendre le pouvoir. Et diriger une puissance mondiale, membre du conseil de sécurité de l’ONU, dotée de l’arme nucléaire.

Le résultat est scruté de près à l’étranger, où l’on guette avec angoisse une réplique des séismes populistes du Brexit et de l’élection de Donald Trump aux États-Unis. Les dirigeants allemand, espagnol et portugais ont appelé jeudi à choisir le «candidat démocrate».

Bruxelles consterné

À Bruxelles et dans de nombreuses chancelleries, on est d’ores et déjà consterné de voir l’extrême droite, en comptant aussi Éric Zemmour, à un niveau aussi élevé en France. Emmanuel Macron avait promis, lors de son discours du Louvre en 2017, de «tout» faire pour que les électeurs «n’aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes».