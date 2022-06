Vote en France : Emmanuel Macron joue sa majorité au deuxième tour des législatives

Le président français Emmanuel Macron pourrait perdre dimanche la majorité absolue qu’il détient à l’Assemblée nationale, ce qui réduirait sa marge de manœuvre.

Les Français se rendent aux urnes dimanche pour le second tour des élections législatives dont l’issue dessinera la marge de manœuvre du président réélu Emmanuel Macron pour les cinq prochaines années face à une gauche unie et prête à en découdre. Quelque 48 millions d’électeurs sont appelés à voter en pleine canicule sur la France, mais l’abstention devrait, comme au premier tour, être massive, selon les sondages. Plus d’un électeur sur deux avait boudé les urnes le 12 juin. Les territoires français hors métropole, en Outre-mer et en Amérique du Nord notamment, ont ouvert le bal dès samedi.