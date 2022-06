Président noctambule : Emmanuel Macron se balade-t-il tout seul la nuit?

Un cliché de la photographe officielle du président français a interpelé les internautes: on y voit Emmanuel Macron se promener de nuit dans les rues de Paris.

«29/05/2022 - 23h20 - Paris, rue de Rivoli»: la photo postée sur le compte Instagram de Soazig de La Moissonnière montre le président français, seul, au téléphone, en train de traverser une rue de Paris, en pleine nuit. Un cliché qui a séduit les abonnés de la photographe d'Emmanuel Macron et les soutiens du président français. Certains se sont extasiés: «Superbe cliché», «Le promeneur solitaire», «un Beatle en solo et de nuit. J'adore» (en référence à la photo du groupe britannique sur Abbey Road).

D'autres se sont évidemment interrogés: «Mais que faisait-il si tard rue de Rivoli?», demande l'un et «Sans gardes du corps!», enchaîne un autre. Nombreux sont ceux à ne pas être dupes: «Le cycliste n'en crois pas ses yeux! Un homme seul dans la nuit et … 10 hommes en noir devant derrière», lance un commentateur. «Avec 15 voitures derrière....», souligne un autre. «Non 500! Et que des figurants dans la rue».