Phénomène au Canada : Emmener son chien au boulot est de plus en plus courant

Certains employés se disent plus productifs quand ils amènent leur chien au bureau. D'autres collègues ont peur ou se plaignent des poils. Zoom sur un phénomène en vogue au Canada.

Dans cette entreprise canadienne de design, qui compte une dizaine d'employés à Ottawa, d'autres chiens se promènent, comme Eevee le lévrier anglais et Hudson, un chiot berger allemand, qui aboie pour se faire remarquer. Daisy fait «partie intégrante» de l'entreprise. Sur le site web de la compagnie, elle pose parmi les membres de l'équipe et a même droit à une courte biographie.

Quid de ceux qui ont peur?

«Plusieurs des plus grandes innovations de Dave (McMullin, le vice-président chargé du design, ndlr) ont surgi lors de longues marches au côté de Daisy», écrit la compagnie, ajoutant que la chienne compte «neuf années d'expérience à soutenir les meilleurs designers». «Nous encourageons les gens qui ont des animaux à les amener» au bureau, explique à l'AFP le président de Tungsten Collaborative, Bill Dicke. «Vous développez cette relation avec votre animal à la maison et tout à coup vous retournez au travail, et il doit être mis en cage pour la journée ou errer seul dans la maison», déplore le gestionnaire de 47 ans, qui estime que ce «n'est pas juste» pour l'animal.