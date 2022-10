Menstruations : Bientôt un émoji «règles» sur nos smartphones?

Pour la directrice de l’association Maud Leblon, qui s’est exprimée sur France inter, une culotte avec du sang «traduit véritablement la réalité. Cet émoji, beaucoup plus direct, peut contribuer à la déstigmatisation et la déculpabilisation quand on se retrouve avec des taches de sang sur nos vêtements à cause des règles». Car, si «on a tous les animaux de la terre en émoji, on n’a pas un seul émoji qui parle vraiment de règles», or, «les règles ne sont pas sales, les règles ne sont pas taboues, les règles sont naturelles et les règles ont aussi des conséquences sur la vie des femmes. Et il ne faut pas l’oublier», poursuit-elle.