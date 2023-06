Le ralentissement de l'économie plombe l'emploi

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à l'Adem a augmenté de 8,9% en un an.

Pour la première fois depuis janvier 2022, le taux de chômage est repassé à 5% en mai dernier. Malgré tout, il reste plus bas qu'en 2019, avant la pandémie. Le mois dernier, il y avait près de 9% de demandeurs d'emploi inscrits à l'Adem de plus qu'en mai 2022.

Contrairement à l'an dernier, il y a «moins de postes vacants (-30%). Cela s'explique par une économie qui tourne moins vite, notamment dans certains secteurs comme la construction, à cause de l'augmentation des prix et des taux d'intérêt», détaille Inès Baer, cheffe du service études et statistiques de l'Adem.