Emploi au Luxembourg: «En droit spatial, tout est à découvrir, ça me passionne»

De nombreux métiers dans le spatial

«Le Luxembourg a mis en place une initiative juridique permettant l’utilisation des ressources spatiales, ajoute-t-elle. Cela permettra au privé de pousser plus loin la recherche. J’espère que ça intéressera les jeunes. On manque cruellement de personnel qualifié».

Le spatial compte d’autres métiers dont on entend moins parler. «Dans la station spatiale internationale, il y a beaucoup d’odeurs, de promiscuité. Des architectes conçoivent des habitats plus confortables. Des psychologues spécialisés dans le comportement en milieux extrêmes accompagnent les astronautes. Des designers créent des objets à la pointe de la technologie, pratiques et beaux. Les instructeurs d’astronautes leur enseignent les compétences nécessaires. Il faut être mécano, plombier, dentiste… Maîtriser sa santé mentale et savoir naviguer dans un groupe multiculturel».