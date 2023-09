Emploi au Luxembourg : Le Luxembourg compte de plus en plus de start-up

Le nombre de start-up incubées à la House of Startups a augmenté depuis la pandémie.

House of Startups

Le nombre de start-up incubées à la House of Startups a clairement augmenté depuis la pandémie de Covid-19. Selon le CEO, Philippe Linster, «avant la crise, on avait environ une centaine de start-up incubées. Aujourd'hui, il y en a plus de 175». Actuellement, le Grand-Duché en compte 500 à 550. «On attire beaucoup de start-up internationales, surtout celles qui cherchent un siège européen. Le Luxembourg a une carte à jouer car c'est un pays très centralisé, on y parle quatre langues en moyenne, la réputation au niveau économique et politique est bonne», ajoute-t-il.

Ces nouveaux entrepreneurs sont «souvent des non-Luxembourgeois, même s'il y a des start-up qui ont eu beaucoup de succès et qui ont été créées par des Luxembourgeois, comme TalkWalker, Finologee ou encore Lux-Apps», détaille le CEO de la House of Startups. Les mentalités commencent à évoluer, mais l'entrepreneur est «en général un homme». Au niveau de l'âge, il y a «aussi bien des jeunes qui veulent oser, être leur propre patron, que des personnes avec une certaine maturité et expertise».

Sans surprise, le secteur financier attire beaucoup de jeunes pousses spécialisées dans la finance, les fonds d'investissement, l'assurance. Le Luxembourg attire aussi des start-up actives dans l'industrie 4.0. «On n'a pas forcément beaucoup d'usines, mais de nombreux industriels ont leur centre de recherche et développement au Luxembourg». Le spatial et la santé attirent également de plus en plus de startuppers.

Plus d'entrepreneurs en 2022 qu'en 2013 Selon le Global Entrepreneurship Monitor, de 2013 à 2022, la proportion moyenne d’individus activement impliqués dans la création ou la gestion d’une nouvelle entreprise était plus élevée au Luxembourg (8,7 %) qu'en Europe (8,2 %). Mais entre 2019 et 2022, le pourcentage d'entrepreneurs dans le pays est passé de 10,2 % à 6,9 %. La moyenne européenne a reculé de 9,4 % à 8,7 %.