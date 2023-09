Les réseaux sociaux peuvent aider les entreprises à recruter

La plupart des entreprises du pays sont présentes sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook. Certaines sont aussi actives sur Instagram et TikTok. «La nécessité de la présence sur les réseaux sociaux moins conventionnels dépend en grande partie du secteur d'activité. Pour les entreprises proposant des biens et certains services, il est indéniablement avantageux de les mettre en avant à travers des vidéos», explique Maëlle Pinto, chargée de communication chez Moovijob.com.

S'il est courant de trouver des offres d'emploi sur LinkedIn et Facebook, aux CFL «Instagram fait partie des canaux de communication pour la promotion des postes vacants, explique-t-on. Cela s'est déjà produit de recevoir des candidatures par ce biais. Les candidats sont alors redirigés vers notre site de carrière pour qu'ils postulent en ligne. Nous recevons plus de candidatures via les réseaux sociaux qu'auparavant».