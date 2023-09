Mettre une photo sur votre CV n'est «pas obligatoire»

Chaque candidat est unique avec son parcours et ses expériences. Alors que de nombreux diplômés sont à la recherche d'un emploi, l'Adem livre quelques conseils.

Le CV

Il «doit apparaître comme le miroir de ce que le candidat peut fournir dans son travail», explique-t-on à l'Adem. Quand on a peu d'expérience professionnelle, il est conseillé «de citer les stages et formations en décrivant les tâches effectuées en détail pour mettre en avant les compétences acquises». Mettre une photo sur son CV «n'est pas obligatoire», mais si l'on choisit d'en mettre une, «elle doit être parfaite et donner envie de rencontrer» le candidat.