Emploi au Luxembourg: Postes menacés, Goodyear est pris dans une ornière

55 postes supprimés, tous administratifs: voici, selon l'OGBL, l'impact que devrait avoir, au Luxembourg, le «plan de transformation» annoncé par Goodyear pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) où 1 200 postes sont menacés. Sollicité par L'essentiel, le ministère de l'Économie confirme avoir été informé «d’un éventuel plan de transformation et d’un projet de réorganisation partielle de certaines activités de Goodyear en Europe».

Et ajoute que «comme dans d’autres cas, où une entreprise a été amenée par le passé à réduire l’emploi, le gouvernement préconise aussi dans le cas de Goodyear l’option d’un plan de maintien dans l’emploi et encourage les partenaires sociaux à s’engager dans une telle démarche». Le ministère se dit même prêt «le cas échéant, à accompagner les négociations».

Un plan de Goodyear Europe

«Un choix difficile, mais nécessaire»

«Il faut distinguer le chômage partiel lié à une situation conjoncturelle et un plan qui est structurel». Et de rappeler que les secteurs ayant profité du chômage partiel, notamment la recherche et le développement en février-mars et la production récemment, ne semblent pas concernés par les suppressions de postes.