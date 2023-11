Emploi au Luxembourg: Quel salaire après 3, 5 ou 8 ans d'expérience?

Les rémunérations peuvent s'envoler dans le secteur de l'IT. Pixabay

«Avec près de 300 000 personnes à recruter d’ici 2030 selon l’Union des entreprises luxembourgeoises (UEL), le Luxembourg est une place forte de la croissance en Europe et un important aimant à talents»: si Matthieu Hodas, Country Manager pour Hays Luxembourg, en charge de cette nouvelle étude des rémunérations, se veut optimiste pour les prochains mois, il sait que le Grand-Duché doit relever plusieurs défis pour attirer et conserver lesdits talents.

La place financière de Luxembourg, c’est plus de 50 000 emplois et des milliards d’investissements, note Hays. Un secteur qui - malgré le Brexit et la crise sanitaire - a joué «un rôle majeur» et «permis un maintien du marché de l'emploi».

Si 63% des entreprises envisagent de maintenir les niveaux de salaires actuels, près de la moitié (42%) des salariés estiment que leur salaire n'est pas en adéquation avec leurs compétences. Les rémunérations commencent à 42 000 euros brut annuels en début de carrière et peuvent dépasser les 110 000 euros après 8 ans d'expérience.

«Le salaire n’est plus le seul élément clé»

Il existe aujourd'hui un besoin important dans le secteur de l'IT: «Les entreprises ont pris conscience de l’importance des départements informatiques et ces équipes ont été largement mises à contribution, notamment pendant la période de télétravail imposée» durant la crise sanitaire, note Hays. Les candidats sont aujourd'hui, de fait, plus exigeants: 60% des salariés du secteur ne cherchent pas activement un autre emploi mais sont prêts à considérer une offre intéressante.

«Le salaire n’est plus le seul élément clé et les critères comme la localisation, la politique de télétravail, la flexibilité des horaires ont pris plus de place». Cela a poussé les entreprises à désormais «questionner leur politique interne et considérer le bien-être des salariés comme une priorité s’ils veulent éviter des départs non désirés». Elles sont aujourd'hui 40% à recruter en CDI et 25% envisagent d'augmenter les niveaux de salaires dans les 12 prochains mois. Au vu de tous ces éléments, ce n'est donc pas une absurdité de voir que c'est dans ce secteur, en tension, que l'on trouve la rémunération la plus importante de toutes les grilles: un Chief information officer peut toucher jusqu'à 250 000 euros brut annuels après huit ans d'expérience.

Le marché de la construction avance «à tâtons»

Hausse de prix des terrains, des matériaux, de l'énergie, difficultés d'approvisionnement en matières premières... Les récentes crises sanitaires et économiques ont mis à mal la construction, «secteur historique du Grand-Duché» comptant plus de 4 000 entreprises et plus de 70ִ 000 emplois selon les derniers chiffres disponibles. «Le marché luxembourgeois de la construction semble aujourd’hui avancer à tâtons vers un avenir plus qu’incertain», confie Hays. Toutefois, 36% des entreprises recrutent actuellement en CDD, en CDI ou en intérim et près des trois quarts (73%) envisagent de maintenir les niveaux de salaires actuels. Un tiers des salariés du secteur cherchent toutefois activement à changer d'emploi dans un avenir proche

Un chef de chantier peut commencer entre 25 et 30 000 euros brut annuels et peut espérer atteindre 50 000 euros après huit ans d'expérience. Un conducteur de travaux débute entre 35 et 40 000 euros brut annuels et peut toucher plus de 65 000 euros après huit ans d'expérience.

Retrouvez tous les résultats de l'étude en cliquant ICI.